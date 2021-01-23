Голикова считает, что российские вакцины справятся со всеми выделенными штаммами коронавируса
13:20 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Абсолютно", - сказала она, отвечая на вопрос Брилева, справляется ли вакцина со штаммами, в том числе новыми.
Голикова добавила, что в 2021 году планируется провакцинировать 68,6 млн россиян, это 60% населения РФ.
"Понятно, вакцинация носит добровольный характер. Мы не можем людей принуждать к вакцинации, но соотношение последствий после болезни и необходимость вакцинации здесь очевидна, потому что мы видим, что люди, которые переболели в первую волну, особенно те, которые тяжело переболели, и которые в жизни страдают хроническими, сердечно- сосудистыми, эндокринными заболеваниями, они имеют тяжелое течение хронического заболевания, и, к сожалению, иногда сейчас наступают даже летальные исходы", - отметила вице- премьер.
Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения стартовала в регионах России 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".
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