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В Москве начали задерживать участников несанкционированной акции

13:30 23.01.2021 Источник: Интерфакс

Задержания начались в центре Москвы, где в субботу сторонники оппозиции намерены провести несанкционированный митинг.

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители неоднократно предупредили собравшихся о недопустимости массового скопления людей ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости ношения масок и перчаток.

Тем временем, на Пушкинской площади в центре Москвы у памятника поэту собралось несколько десятков человек. Среди собравшихся большинство - молодые люди, некоторым из которых на вид нет 18 лет.

Более десятка человек уже препровождены в автозаки. Среди задержанных  большинство молодые люди. Задержания продолжаются.

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