В Москве начали задерживать участников несанкционированной акции

13:30 Источник: Интерфакс

Задержания начались в центре Москвы, где в субботу сторонники оппозиции намерены провести несанкционированный митинг.

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители неоднократно предупредили собравшихся о недопустимости массового скопления людей ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости ношения масок и перчаток.

Тем временем, на Пушкинской площади в центре Москвы у памятника поэту собралось несколько десятков человек. Среди собравшихся большинство - молодые люди, некоторым из которых на вид нет 18 лет.

Более десятка человек уже препровождены в автозаки. Среди задержанных большинство молодые люди. Задержания продолжаются.