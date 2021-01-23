В Москве начали задерживать участников несанкционированной акции
13:30 23.01.2021 Источник: Интерфакс
Задержания начались в центре Москвы, где в субботу сторонники оппозиции намерены провести несанкционированный митинг.
Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители неоднократно предупредили собравшихся о недопустимости массового скопления людей ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости ношения масок и перчаток.
Тем временем, на Пушкинской площади в центре Москвы у памятника поэту собралось несколько десятков человек. Среди собравшихся большинство - молодые люди, некоторым из которых на вид нет 18 лет.
Более десятка человек уже препровождены в автозаки. Среди задержанных большинство молодые люди. Задержания продолжаются.
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