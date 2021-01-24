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Большинство задержанных в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве отпущены - правозащитники

12:00 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство задержанных в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы отпущены из отделов полиции. Об этом ТАСС сообщил координатор "Правозащиты открытки" Алексей Прянишников, адвокаты которой оказывали правовую помощь задержанным.

"Большая часть задержанных, по предварительным данным, отпущена из полиции", - сказал он. Прянишников уточнил, что у него нет данных, сколько человек остаются в отделах полиции.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали около 4 тыс. человек. Как сообщили в субботу в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.

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