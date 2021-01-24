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НОВОСТИ

Арестован руководитель штаба Навального в Екатеринбурге

14:00 24.01.2021 Источник: Интерфакс

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько на 10 суток, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Бушмаков.

Гресько признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

По словам Бушмакова, координатор штаба был задержан в субботу в 18:30. Защита намерена обжаловать это решение суда.

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