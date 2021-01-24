Координатор штаба Навального в Петербурге арестован на 6 суток
17:00 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Координатор штаба блогера Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова арестована на 6 суток. Об этом сообщила в воскресенье Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову и Дениса Луговского по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ему назначено наказание в виде 7 суток административного ареста, ей - 6 суток", - говорится в сообщении.
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