Координатор штаба Навального в Петербурге арестован на 6 суток

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координатор штаба блогера Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова арестована на 6 суток. Об этом сообщила в воскресенье Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову и Дениса Луговского по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ему назначено наказание в виде 7 суток административного ареста, ей - 6 суток", - говорится в сообщении.