В Израиле вскоре откроется посольство ОАЭ

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин ОАЭ одобрил открытие посольства страны в Израиле. Об этом в воскресенье сообщается в аккаунте эмиратского правительства в "Твиттере".

"Совет министров <...> одобрил учреждение посольства ОАЭ в Тель-Авиве, в Государстве Израиль", - говорится в сообщении.