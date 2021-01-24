Глава СПЧ: В целом я оцениваю работу правоохранителей 23 января удовлетворительно
17:40 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев удовлетворительно оценивает работу сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированных акций 23 января. Об этом он заявил в воскресенье в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"В целом я оцениваю работу правоохранителей удовлетворительно. В основном задержания прошли спокойно. Насколько я понимаю, в Москве отпущены практически все задержанные. Там была маленькая проблема с задержкой при составлении протоколов, потому что много было задержанных, и не всех отпустили через 3 часа", - сказал он (цитата приведена на сайте радиостанции).
Он уточнил, что информация еще собирается. Также Фадеев сообщил, что осведомлен об инциденте с женщиной, которую сотрудник правоохранительных органов ударил ногой. "Здесь будут разбираться. Насколько я знаю, будет проверка", - добавил глава СПЧ.
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