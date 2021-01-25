Счетная палата видит риски дефицита из-за регулирования цен на продукты питания
13:20 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ видит системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под регулирование цен. Об этом говорится в экономическом мониторинге контрольного ведомства.
"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", - сообщает ведомство.
По мнению Счетной палаты, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно чтобы покрыть упущенную прибыль.
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