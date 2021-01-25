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НОВОСТИ

Опрос показал, какую сумму россияне хотели бы получать ежемесячно

17:00 25.01.2021

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно.

При этом, по данным исследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей — 220 тыс. рублей. На втором месте — Владивосток (200 тыс. рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей).

Аналитики также рассказали, что среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — 170 тыс. рублей. Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тыс. рублей. RT

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