Опрос показал, какую сумму россияне хотели бы получать ежемесячно
17:00 25.01.2021
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.
Отмечается, что в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно.
При этом, по данным исследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей — 220 тыс. рублей. На втором месте — Владивосток (200 тыс. рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей).
Аналитики также рассказали, что среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — 170 тыс. рублей. Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тыс. рублей. RT
НОВОСТИ
- 17:12 25.01.2021
- Студентам вузов следует разрешить выбирать формат обучения - Фальков
- 16:32 25.01.2021
- Ультраортодоксы напали на полицейских в Иерусалиме
- 16:31 25.01.2021
- Гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл всех на Дне студента в "СберУниверситете"
- 16:12 25.01.2021
- Путин назвал опасными незаконные акции протеста
- 16:00 25.01.2021
- Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ по делу Навального не состоялась - Володин
- 15:32 25.01.2021
- Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным
- 15:12 25.01.2021
- Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется - Путин
- 15:00 25.01.2021
- Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации РФ на зимней сессии
- 14:32 25.01.2021
- РФ готова обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР - замглавы МИД
- 14:12 25.01.2021
- Дума в ближайшее время рассмотрит проект о запрете изъятия животных за долги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать