Индия провела успешные испытания зенитно-ракетного комплекса нового поколения - СМИ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешно провела первый испытательный пуск ракеты с зенитного ракетного комплекса (ЗРК) нового поколения "Акаш-НГ" национальной разработки и производства. Об этом сообщает в понедельник газета "Нью индиан экспресс" со ссылкой на источники в этой организации.

По их информации, испытания прошли на полигоне в восточном штате Одиша. Ракета была запущена с мобильной платформы. Все цели испытательной миссии были достигнуты. "Ракета значительно укрепит систему противовоздушной обороны Индии", - приводит издание слова источника.

Как указывает газета, ЗРК "Акаш-НГ" (Akash-NG, Akash-Next Generation) - новое поколение индийского комплекса "Акаш". Разработанная DRDO система способна отслеживать до 10 целей одновременно и уничтожать высокоманевренные летательные аппараты, такие как крылатые ракеты, беспилотники и истребители. В то время как более ранний вариант ЗРК имеет максимальную дальность поражения 30 км, "Акаш-НГ" способен поражать цели на дистанции до 70 км.

Правительство Индии в декабре одобрило предложение о том, чтобы разрешить экспорт ЗРК "Акаш" в другие страны. Сообщается, что экспортная версия ЗРК будет отличаться от системы, развернутой в индийских войсках. Ранее Индия экспортировала в основном запчасти и компоненты вооружений и оборонной техники, экспорт высокотехнологичных готовых боевых платформ собственной разработки был невысок. Поэтому экспорт "Акаш", когда он начнется, поможет стране укрепить положение на мировом рынке вооружений.