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ЕС не хочет бесконечно оставлять в силе санкции против России - МИД Словакии

09:00 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не желает "до бесконечности" опираться на политику санкций в отношении России. Об этом заявил в понедельник вечером журналистам министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, комментируя итоги заседания Совета министров ЕС на уровне глав МИД.

"Евросоюз, да и мы [Словакия], не хотим до бесконечности опираться на политику санкций [против РФ], - подчеркнул он. - С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно".

Министр сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает на то, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. "Если же этого не произойдет, то ситуация [в отношениях между ЕС и РФ] изменится к худшему", - утверждал Корчок.

Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, запланирован на пятое февраля.

"Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим [вопросам]. Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными [в развитии сотрудничества между ЕС и РФ]", - отметил глава словацкой дипломатии.

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