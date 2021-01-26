0
0
149
НОВОСТИ

В США заявили, что ВВС страны опознали два самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски

09:20 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) утверждает, что опознало и отследило два российских самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски, при этом нарушения воздушного пространства США или Канады не было.

"Около 19:00 (03:00 мск 26 января - прим. ТАСС) подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в зону опознавания ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады", - говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении НОРАД в Twitter.

Как сообщили 11 января в Минобороны РФ, экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств, подчеркнули в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 26.01.2021
Налоговый вычет за приобретенную недвижимость хотят предоставлять по упрощенной схеме
0
43
10:20 26.01.2021
Министром финансов США впервые стала женщина
0
71
10:05 26.01.2021
Называющий себя разработчиком «Новичка» химик заявил, что намерен выпустить лекарство от коронавируса
0
103
10:00 26.01.2021
На Украине рассказали об «афере века» с российским газом
0
126
09:32 26.01.2021
Резолюция об импичменте Трампу внесена в Сенат
0
149
09:05 26.01.2021
Китай обошел США по привлечению иностранных инвестиций - WSJ
0
175
09:00 26.01.2021
ЕС не хочет бесконечно оставлять в силе санкции против России - МИД Словакии
0
201
08:20 26.01.2021
В День Австралии в крупнейших города прошли акции в защиту прав аборигенов
0
207
08:10 26.01.2021
За незаконное хранение секретных данных АНБ американка получила 11 лет тюрьмы
0
227
22:40 25.01.2021
Верховный суд США отклонил иски о попытках Трампа обогатиться за счет поста президента
0
671

Возврат к списку