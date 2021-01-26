В США заявили, что ВВС страны опознали два самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски
09:20 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) утверждает, что опознало и отследило два российских самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски, при этом нарушения воздушного пространства США или Канады не было.
"Около 19:00 (03:00 мск 26 января - прим. ТАСС) подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в зону опознавания ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады", - говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении НОРАД в Twitter.
Как сообщили 11 января в Минобороны РФ, экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств, подчеркнули в ведомстве.
НОВОСТИ
- 10:32 26.01.2021
- Налоговый вычет за приобретенную недвижимость хотят предоставлять по упрощенной схеме
- 10:20 26.01.2021
- Министром финансов США впервые стала женщина
- 10:05 26.01.2021
- Называющий себя разработчиком «Новичка» химик заявил, что намерен выпустить лекарство от коронавируса
- 10:00 26.01.2021
- На Украине рассказали об «афере века» с российским газом
- 09:32 26.01.2021
- Резолюция об импичменте Трампу внесена в Сенат
- 09:05 26.01.2021
- Китай обошел США по привлечению иностранных инвестиций - WSJ
- 09:00 26.01.2021
- ЕС не хочет бесконечно оставлять в силе санкции против России - МИД Словакии
- 08:20 26.01.2021
- В День Австралии в крупнейших города прошли акции в защиту прав аборигенов
- 08:10 26.01.2021
- За незаконное хранение секретных данных АНБ американка получила 11 лет тюрьмы
- 22:40 25.01.2021
- Верховный суд США отклонил иски о попытках Трампа обогатиться за счет поста президента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать