В США заявили, что ВВС страны опознали два самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) утверждает, что опознало и отследило два российских самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски, при этом нарушения воздушного пространства США или Канады не было.

"Около 19:00 (03:00 мск 26 января - прим. ТАСС) подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в зону опознавания ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады", - говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении НОРАД в Twitter.

Как сообщили 11 января в Минобороны РФ, экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств, подчеркнули в ведомстве.