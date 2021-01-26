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НОВОСТИ

На Украине рассказали об «афере века» с российским газом

10:00 26.01.2021 Источник: Известия

Руководитель молодежного крыла украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину.

По его словам, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны (около 26 рублей), но в 2019 году глава политсовета партии Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках топлива из России со скидкой 25%, при этом, как отметил политик, цена составила бы 3,8 гривны (10,5 рубля).

Марчевский подчеркнул, что сейчас Киев покупает российский газ «через какие-то прокладки». «Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену», — сказал политик. Он отметил, что на деле Украина покупает всё тот же российский газ. «Отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», — сказал Марчевский.

Он добавил, что реальная цена газа — та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная украинскими властями.  Известия

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