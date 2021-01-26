Министром финансов США впервые стала женщина
10:20 26.01.2021 Источник: Газета.Ru
Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты голосования. Ее кандидатуру поддержало большинство сенаторов. Голосование еще продолжается.
Отмечается, что Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин. В 2014 году она стала первой женщиной, получившей должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен поддержала жесткие антироссийские санкции за Крым и другие угрозы со стороны России. Газета.Ru
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