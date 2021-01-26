Большинство россиян не информируют свое руководство о расположении рабочего места на "удаленке" - опрос

11:20 Источник: Интерфакс

Большинство россиян, работающих удаленно (72%), не сообщают своим работодателем о месте, где в настоящее время выполняют свои трудовые обязанности, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 28% сограждан из тех, кто работает на "удаленке", дают информацию руководству о расположении своего удаленного рабочего места - 11% респондентов предоставляют такие данные по требованию руководства компании, 17% информируют своих работодателей добровольно.

Что касается работодателей, то, как показывает опрос, почти каждый пятый из них (19%) считает, что руководство компании должно получать данные от своих работников, занятых на удаленном режиме, по расположению рабочего места - дома, на даче или в другом месте.

Согласно исследованию, 70% работодателей не считают, что их подчиненный непременно обязан сообщать, где конкретно занимается удаленной работой, каждый девятый работодатель (11%) затрудняется определиться с необходимостью предоставления такого рода данных от персонала.