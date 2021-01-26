Приложения для чтения книг включат в список программ для обязательной предустановки
12:05 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минцифры РФ намерено включить приложения для чтения электронных книг в список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты. Об этом на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2021 годах заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
С соответствующим предложением в ходе заседания выступил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"По поводу предустановки, это очень важная мера, потому что мы защищаем наши отечественные мобильные приложения... То, что сейчас нам надо проработать включение отдельных категорий по электронным книгам, безусловно, поддерживаем, обязательно эту работу организуем", - ответил министр.
По его словам, сейчас в списке приложений для предустановки отражены практически все массовые категории программ, однако программ для чтения книг там пока нет.
"Я думаю, что мы в первом квартале эту категорию обязательно включим. Соответственно наши ведущие российские приложения, которые обеспечивают доступ к электронным книгам, в том числе аудиокнигам, будут доступны по умолчанию на всех новых устройствах", - добавил Шадаев.
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