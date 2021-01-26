МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 5,5%
17:40 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил по сравнению с своими октябрьскими оценками прогноз по росту мирового ВВП в текущем году на 0,3 процентного пункта (п. п.). Это следует из распространенного во вторник январского доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Как полагают аналитики фонда, в нынешнем году темпы роста мирового ВВП составят 5,5%, в октябрьском прогнозе этот показатель равнялся 5,2%. В 2022 году МВФ ожидает роста на 4,2%. В минувшем году, по подсчетам аналитиков фонда, мировая экономика сократилась на 3,5%, при этом осенью эксперты ожидали, что по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 4,4%.
"Это отражает более уверенное <...> восстановление [экономики] в среднем по регионам во второй половине [2020] года. Пересмотр прогноза на 2021 год в сторону повышения на 0,3 п. п. отражает дополнительные меры поддержки в нескольких крупных экономиках и ожидания укрепления [экономической] активности позднее в этом году в связи с вакцинацией", - поясняется в докладе.
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