Энтони Блинкен утвержден Сенатом Конгресса США на пост главы Госдепа
20:36 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США во вторник утвердил выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. В ближайшее время 58-летний Блинкен будет приведен к присяге.
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