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Путин во внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

22:50 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Текст опубликован в думской электронной базе.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин и президент США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

Договор будет продлен на пять лет. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

"Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет 10 лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет", - говорится в документе.

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