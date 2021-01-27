США могут пересмотреть сокращение войск в Афганистане и Ираке - WSJ
10:00 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США рассчитывают пересмотреть решение предыдущей администрации о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Министерстве обороны США.
По их словам, решение экс-президента Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента до 2,5 тыс. бойцов как в Афганистане, так и в Ираке, ставит администрацию действующего американского лидера Джо Байдена перед необходимостью "оценить стратегическую роль США в двух конфликтах". В частности, указывает издание, новый глава Пентагона Ллойд Остин планирует подвергнуть пересмотру решение о выводе войск.
Газета приводит слова главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби, который указал, что официально решение о пересмотре численности войск США еще не принято. При этом он подчеркнул, что администрация Байдена "рассчитывает лучше понять нынешнее положение дел касательно операций в обеих странах".
"Наш подход, который заключается в том, чтобы стремиться к обеспечению защиты американцев от угрозы терроризма, не тратя на это лишние ресурсы, не претерпел изменений", - указал он. По словам Кирби, которого цитирует The Wall Street Journal, решения, касающиеся численности американских военнослужащих, будут приниматься в контакте с властями Афганистана и Ирака.
НОВОСТИ
- 11:00 27.01.2021
- Бесполетная зона в районе Геленджика была установлена из-за «возросшей активности стран НАТО» - ФСБ
- 10:32 27.01.2021
- Цены на электронику российского производства могут вырасти на 50%
- 10:20 27.01.2021
- Bloomberg провел сравнение процесса вакцинации в Крыму и на Украине
- 10:09 27.01.2021
- Собянин предоставил работодателям право самим принимать решение об "удаленке"
- 10:05 27.01.2021
- Большинство россиян считают, что русский народ объединяют общая история и культура - опрос
- 09:55 27.01.2021
- В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов
- 09:32 27.01.2021
- Более 60% населения Земли считают изменение климата "чрезвычайной ситуацией" - опрос
- 09:20 27.01.2021
- Байден в разговоре с Путиным затронул тему отравления Навального - СМИ
- 09:05 27.01.2021
- Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний Милонова
- 09:00 27.01.2021
- Новая администрация США проанализирует введенные ранее санкции против «Северного потока-2»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать