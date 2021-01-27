Пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в воинской части в Можайске

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша обрушилась в курилке автопарка в воинской части в подмосковном Можайске, пострадали пятеро военнослужащих по контракту. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В курилке автопарка на территории воинской части в Можайске произошло обрушении крыши. Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников", - сказал собеседник агентства.