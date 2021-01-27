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НОВОСТИ

Новые типы ядерных вооружений в будущем могут быть включены в СНВ-3 - Шаманов

13:32 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые виды стратегических ядерных вооружений могут быть включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3) в ходе дальнейших переговоров. Об этом в среду заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это будет предмет диалога, который определит границы. По крайней мере появляется такая юридическая возможность", - сказал Шаманов.

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