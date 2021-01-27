Новые типы ядерных вооружений в будущем могут быть включены в СНВ-3 - Шаманов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые виды стратегических ядерных вооружений могут быть включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3) в ходе дальнейших переговоров. Об этом в среду заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это будет предмет диалога, который определит границы. По крайней мере появляется такая юридическая возможность", - сказал Шаманов.