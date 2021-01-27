Эпоха попыток выстроить однополярный мир уже миновала - Путин
16:00 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Время попыток построения однополярного мира уже завершилось. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в выступлении по видеосвязи на "давосской неделе".
"Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, - эта эпоха завершилась. Да собственно, она и не начиналась, была попытка в этом направлении, но и это уже прошло", - сказал он.
"Подобная монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации", - добавил президент РФ.
Путин указал, что в мире уже "сформировались и заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами". "Сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы абсолютно естественное многообразиие и конкуренция не обернулись анархией и чередой затяжных конфликтов", - продолжил российский лидер.
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