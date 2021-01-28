Любовь Соболь и Олега Навального задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемических правил
09:00 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи задержали на 48 часов сотрудницу ФБК Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
"После ночного допроса, необходимость ведения которого в позднее время суток как минимум сомнительна, моя подзащитная Соболь стала подозреваемой по уголовному делу по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Нарушение санитарно- эпидемиологических правил"). Ее задержали на 48 часов и отправили в ИВС", - сказал он. По словам Воронина, пока неизвестно, какую Соболь будут избирать меру пресечения. "Избрать содержание под стражей по этой статье невозможно в принципе, так что посмотрим, что будет дальше", - отметил Воронин.
Ранее на 48 часов по подозрению в том же преступлении был задержан брат блогера Алексея Навального Олег. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом.
Дела по ст. 236 УК РФ после акции 23 января возбудили в связи с тем, что в ней участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.
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