Призывы к незаконным акциям не останутся без ответных мер - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет-компании не должны распространять призывы к несогласованным акциям, за такие действия могут применяться адекватные ответные меры, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о предостережении о незаконности несогласованных акций 31 января, которое направило прокуратура Москвы организаторам этих акций, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к этим акциям, представитель Кремля напомнил, что "Роскомнадзор активно работал в этом плане и призывал различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов". "Соответственно и прокуратура тоже реагирует, это вполне объяснимо", - считает он.

По словам Пескова, крупные интернет-компании становятся площадками для призывов к незаконным акциям, поэтому их и предупреждают. "Это вполне естественно, вполне нормально", - уверен представитель Кремля.

"Мы в целом, как государство, конечно, хотели бы, чтобы они не становились площадкой анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промотивирования таких акций", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, какую ответственность могут нести за подобные действия интернет-компании, Песков заверил, что "все "за" и "против" будут взвешены и в случае необходимости будут приниматься меры, которые предусмотрены законом". Он не стал отвечать на вопрос, будет ли в таком случае блокировка социальных сетей чрезмерной реакцией властей. Но при этом заметил, что "какие-то чрезмерные нарушения действующих законов требуют адекватной реакции в случае, если они будут иметь место". "Целесообразность принятия тех или иных мер будет определяться соответствующими надзорными органами", - указал представитель Кремля.