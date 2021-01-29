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НОВОСТИ

IT-система «Ростеха» стала лучшим управленческим решением на конкурсе «Проект года – 2020»

18:15 29.01.2021

Созданная госкорпорацией «Ростех» «Автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД)» стала лучшей в номинации «Лучший управленческий проект» среди решений, предложенных участниками конкурса «Проект года – 2020». «Это первый в России проект цифровизации ключевых бизнес-процессов многоотраслевых холдинговых компаний такого масштаба, реализованный на отечественной платформе на базе 1С, - отмечает заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», инициатор и председатель управляющего комитета проекта Игорь Завьялов. - Система позволила решить сразу несколько ключевых управленческих задач корпорации: сформировать единое информационное пространство для руководителей всех уровней, обеспечить сквозной учет и контроль денежных средств, гарантировать прозрачность ключевых бизнес-процессов». 

Сейчас АС ФЗД  уже эксплуатируется несколькими сотнями предприятий госкорпорации, ежедневно в системе работают более 20 тыс. пользователей. Внедрением и сопровождением продукта занимается единый центр компетенций «Ростеха» в сфере информационных технологий и информационной безопасности – дочерняя компания «РТ-ИНФОРМ».

Поначалу проект предусматривал автоматизацию масштабных ресурсоемких процессов, таких, как закупки, управление казначейскими операциями (единое корпоративное казначейство), общекорпоративное бюджетирование и формирование управленческой отчетности, но по мере эксплуатации система постоянно дополнялась новыми функциональными блоками. Сегодня в АС ФЗД действуют подсистемы управления инвестиционной деятельностью, контроля проектов капитального строительства, управления промышленной безопасностью. Активно разрабатываются также блоки управления персоналом, контроля реализации стратегии корпорации и холдинговых компаний госкорпорации. Для менеджмента всех уровней управления разработан информационно-аналитический инструмент «Панель руководителя».

Конкурс «Проект года – 2020» организован сообществом лидеров цифровой трансформации Global CIO/Digital Experts. Сообщество объединяет более 10 тыс. участников.

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