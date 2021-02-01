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НОВОСТИ

Госсекретарь при МИД Франции назвал недостаточными введенные против РФ санкции ЕС

11:05 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал недостаточными санкции Евросоюза, введенные против России.

"Санкции [против РФ] уже были введены, но ясно, что их недостаточно", - заявил он в понедельник в эфире радиостанции "Франс энтер". При этом на вопрос корреспондента, рассматривается ли в качестве новых мер приостановка проекта "Северный поток - 2", Бон пояснил, что возможное решение по этому вопросу должен принимать Берлин. "Мы уже говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта", - добавил Бон.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс- конференции по итогам прошедшего 25 января заседания Совета ЕС заявил, что ни одна из стран Евросоюза не предложила ввести новые санкции в отношении России из-за ареста блогера Алексея Навального.

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