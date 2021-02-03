Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии
13:32 03.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили Уханьский институт вирусологии. Цель миссии — совместно с китайскими коллегами установить источник происхождения вируса COVID-19.
Интрига вокруг того, когда же миссия ВОЗ наконец прибудет в Китай, держала мир в напряжении на протяжении всего предыдущего года. Команда экспертов из ведущих государств мира, включая Россию, приступили к работе 28 января после отбытия обязательного двухнедельного карантина. Представители ВОЗ ознакомились с обстановкой на рынках Уханя, посетили несколько больниц, где проходили курс лечения больные с коронавирусом, а также центр болезней животных. Инспектированию института вирусологии уделяется особое внимание, поскольку по некоторым версиям, пандемия началась именно в результате утечки COVID-19 из его лаборатории. Такие предположения, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп. Который также неоднократно обвинял Пекин в попытке утаить информацию о происхождении коронавируса.
COVID-19 был впервые обнаружен именно в китайском Ухане еще в конце 2019 года. Эхо Москвы
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