Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии

13:32 Источник: Эхо Москвы

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили Уханьский институт вирусологии. Цель миссии — совместно с китайскими коллегами установить источник происхождения вируса COVID-19.

Интрига вокруг того, когда же миссия ВОЗ наконец прибудет в Китай, держала мир в напряжении на протяжении всего предыдущего года. Команда экспертов из ведущих государств мира, включая Россию, приступили к работе 28 января после отбытия обязательного двухнедельного карантина. Представители ВОЗ ознакомились с обстановкой на рынках Уханя, посетили несколько больниц, где проходили курс лечения больные с коронавирусом, а также центр болезней животных. Инспектированию института вирусологии уделяется особое внимание, поскольку по некоторым версиям, пандемия началась именно в результате утечки COVID-19 из его лаборатории. Такие предположения, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп. Который также неоднократно обвинял Пекин в попытке утаить информацию о происхождении коронавируса.

COVID-19 был впервые обнаружен именно в китайском Ухане еще в конце 2019 года. Эхо Москвы