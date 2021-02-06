Ректору ГИТИСА Григорию Заславскому присвоено звание "Заслуженный деятель искусств РФ"
16:30 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин присвоил ректору Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорию Заславскому почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Заславскому Григорию Анатольевичу - ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства - ГИТИС", город Москва", - сообщается в тексте.
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