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Ректору ГИТИСА Григорию Заславскому присвоено звание "Заслуженный деятель искусств РФ"

16:30 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил ректору Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорию Заславскому почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Заславскому Григорию Анатольевичу - ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства - ГИТИС", город Москва", - сообщается в тексте.

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