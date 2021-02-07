Крупная сеть магазинов в США готова платить сотрудникам по 100$ за вакцинацию от COVID - СМИ
09:40 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточнили представители Kroger, речь идет о единовременной выплате. Ее получат работники, которые представят в отдел кадров документы, подтверждающие, что им сделали прививку. Тем сотрудникам, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья или не желают делать это из-за каких-либо убеждений, также выплатят указанную сумму, если они согласятся посещать специальные курсы. На них разъясняют, какие меры следует принимать, чтобы избежать распространения инфекции.
Как отметил главный медицинский специалист Kroger Марк Уоткинс, "самой эффективной защитой во время пандемии является вакцина от COVID-19", а также выполнение санитарных норм. Он констатировал, что в магазинах сети установлены соответствующие правила.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"). Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская компания Moderna ("Модерна"). Обе вакцины распространяют среди населения.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 462,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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