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Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 13 регионах

12:32 09.02.2021 Источник: Газета.Ru

Роспотребнадзор зафиксировал, что в 13 регионах России были превышены эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным ведомства, недельные пороги заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на пятой неделе 2021 года были превышены в 13 российских регионах и семи центральных городах субъектов России (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ).

Как отмечается, в двух регионах зафиксированы превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.  Газета.Ru

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