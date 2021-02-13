В аэропорту Домодедово среднее время задержки рейсов не превышает один час - PR-директор
17:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Среднее время задержки не превышает часа", - сказал она.
Коршунова также добавила, что аэродромные службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов пассажиров аэропорта. "Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов", - сказала она.
Ранее в пресс-службах московских авиагаваней ТАСС сообщили, что аэропорты Москвы и Подмосковья в субботу работают в бесперебойном режиме в сложных погодных условиях, связанных со снегопадом.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.
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