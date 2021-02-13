Из-за землетрясения в Японии приостановили работу несколько ТЭС

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тепловых электростанций (ТЭС) были остановлены из-за землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в субботу на северо- востоке Японии. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.



В частности, речь идет о двух энергоблоках ТЭС "Хиромо" в префектуре Фукусима. На станциях сработала аварийная система остановки, в настоящее время не сообщается, когда планируется возобновить их работу.



В 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3. Подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - к настоящему времени было зафиксировано уже более 10.



