Из-за землетрясения в Японии приостановили работу несколько ТЭС
20:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, речь идет о двух энергоблоках ТЭС "Хиромо" в префектуре Фукусима. На станциях сработала аварийная система остановки, в настоящее время не сообщается, когда планируется возобновить их работу.
В 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3. Подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - к настоящему времени было зафиксировано уже более 10.
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