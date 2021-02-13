СберБанк Онлайн победил в конкурсе «Золотое приложение»
20:30 13.02.2021
СберБанк Онлайн победил в конкурсе «Золотое приложение» в номинации «Банковский и финансовый сервис» и занял третье место в номинации «Лучшее приложение для потребителя (B2C)».
За 2020 год число пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло на 10 млн человек. Сегодня им ежедневно пользуется около 32 млн клиентов, а месячная активная аудитория СберБанк Онлайн, которому 15 февраля исполняется 10 лет, составляет более 65 млн пользователей. Еще 8 млн человек используют веб-версию СберБанк Онлайн.
«Мы гордимся, что наше приложение СберБанк Онлайн стало победителем такого престижного конкурса. Это еще одно подтверждение, что мы развиваем цифровой банк в верном направлении, – отметил отметил директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. – В приложении уже доступны более 140 сервисов, что позволяет нашим клиентам получать онлайн практически все услуги, которые предлагает Сбербанк в физических офисах».
Приложение входит в число наиболее часто скачиваемых в стране, уступая только самым популярным соцсетям и мессенджерам. В прошлом году в него были встроены виртуальные ассистенты семейства «Салют» – «Сбер», «Джой» и «Афина», – исполняющие голосовые команды пользователей. Это позволяет клиентам совершать различные операции голосом, экономя время.
Премия «Золотое приложение» – шестой ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета и одна из наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. Победители конкурса определяются по результатам народного голосования и экспертным оценкам жюри.
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