Приложение СберБанк Онлайн за 10 лет добилось доминирования на российском рынке

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Мобильному приложению СберБанк Онлайн исполнилось 10 лет и сейчас оно является самым популярным банковским приложением на российском рынке. 32 млн человек используют его ежедневно, а его ежемесячная аудитория превышает 65 млн пользователей в день.

«10 лет назад мало кто был готов управлять своими финансами в банковском приложении самостоятельно, а сегодня две трети всех клиентов банка — активные пользователи СберБанк Онлайн, - заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. - Делать жизнь 65 миллионов людей проще и экономить их драгоценное время — это большая и одновременно приятная ответственность! Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду — всех, кто работает сейчас, и тех, с кого только начинался СберБанк Онлайн, — за беспрестанную работу и любовь к своему делу».

Напомним, в 2011 году в приложении СберБанк Онлайн для iPad клиенты впервые смогли увидеть баланс своих счетов и самостоятельно совершить простейшие операции. Через год появились версии СберБанк Онлайн для смартфонов и с тех пор приложение активно развивалось, чтобы соответвовать последним тенденциям финансовой индустрии и опережать их. Например, в приложении регулярно появляются инновационные сервисы: в прошлом году начало работать семейство виртуальных ассистентов, а в этом году число ежедневных задач, которые можно будет решить в приложении при помощи голоса, существенно увеличится. В ближайшие несколько месяцев в СберБанк Онлайн будут доступны новые продукты и сервисы, которые позволят сделать ежедневное общение клиентов с банком еще более удобным - над этим сейчас работают примерно 200 agile-команд по всей стране.

По данным Сбера, наиболее активными пользователями приложения остаются люди в возрасте 20–39 лет — их 46%. Однако аудитория СберБанк Онлайн взрослеет: если в 2015 году клиенты старше 50 лет составляли 8% аудитории, то сегодня — уже 25%. В приложении уже доступны 70% всех продуктов банка.