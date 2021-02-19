Сбер обеспечит финансами гелиоэнергетические проекты компании "Солар Системс"

11:01

Сбер и компания «Солар Системс», занимающаяся строительством и эксплуатацией солнечных электростанций в РФ и за рубежом, договорились о расширении стратегического партнерства. Партнерами подписан меморандум, согласно которому они планируют расширять сотрудничество в сфере возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). В частности, предполагается финансирование строительства розничных проектов солнечных электростанций, программ модернизации производственных мощностей, приобретения и строительства зарубежных проектов. Кроме того, стороны намерены совместно выполнять проекты по развитию ВИЭ по итогам новых конкурсных отборов в 2021 году.

«Уже несколько лет проекты в области возобновляемых источников энергии находятся в фокусе внимания Сбера, – говорит старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. – На данный момент мы профинансировали проекты одного из наших ключевых партнеров – группу компаний «Солар Системс» – по направлению строительства объектов «зеленой» энергетики совокупной мощностью 305 мВт. Подписание нового соглашения – важная веха с точки зрения нашей ESG-повестки, которая предусматривает заботу об окружающей среде и снижение углеродного следа как Сбера, так и наших клиентов и партнёров».

Также партнеры намерены выполнять совместные проекты по торговле «зелеными сертификатами», подтверждающими происхождение электроэнергии. Сбер намерен оказать «Солар Системс комплексную поддержку в сфере применения продуктов экосистемы банка, в то числе обеспечить трансформацию нынешней бизнес-модели компании.

«Мы рады работать и продолжать сотрудничество со Сбербанком, как с партнером, который разделяет наши ценности и инвестирует в развитие возобновляемой энергетики в России, используя все доступные инновации и решения экосистемы Сбера», – отмечает генеральный директор «Солар Системс» Михаил Молчанов.