США одобрили поставку Финляндии реактивных систем залпового огня
10:00 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация приняла решение продать Финляндии реактивные системы залпового огня и сопутствующее оборудование на общую сумму 91,2 млн долларов. Об этом сообщило в среду управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Финляндия, согласно этим данным, запросила 25 реактивных систем залпового огня повышенной дальности M30A2, а также 10 аналогичных систем M31A2.
"С точки зрения национальных интересов США крайне необходимо помогать Финляндии в развитии и поддержании сильных и находящихся в боеготовности сил самообороны", - утверждается в документе.
Предлагаемая продажа этих систем, по мнению американских властей, "не приведет к изменению военного баланса в регионе".
Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.
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