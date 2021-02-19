Москва начинает международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
11:53 18.02.2021
В российской столице стартуют международные клинические исследования однофазной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас в мегаполисе активно используют препарат «Спутник V» разработанный учеными из Института им. Гамалеи – им уже привиты почти 600 тыс. горожан.
Однако медики исследуют и новые средства для защиты от распространения коронавируса. «Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве», - сообщил глава города на своем сайте.
Кроме того, начаты международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». «Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации», - сообщил Собянин.
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