Названа предварительная причина обрушения на фабрике в Норильске

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В прокуратуре назвали предварительную причину обрушения на фабрике в Норильске. Галерея дробильного цеха рухнула во время ремонта.

Как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве, в момент ЧП сотрудники проводили работы по усилению конструкций. По последним данным, один человек погиб, пятеро находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Судьба двоих сотрудников неизвестна. На месте работают почти 200 спасателей и 65 единиц техники. СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных работ».

Сейчас Норильская обогатительная фабрика работает с ограничениями. Говорит Москва