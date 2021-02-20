Названа предварительная причина обрушения на фабрике в Норильске
11:00 20.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В прокуратуре назвали предварительную причину обрушения на фабрике в Норильске. Галерея дробильного цеха рухнула во время ремонта.
Как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве, в момент ЧП сотрудники проводили работы по усилению конструкций. По последним данным, один человек погиб, пятеро находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Судьба двоих сотрудников неизвестна. На месте работают почти 200 спасателей и 65 единиц техники. СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных работ».
Сейчас Норильская обогатительная фабрика работает с ограничениями. Говорит Москва
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