Телеканал "Звезда Плюс" запустят 23 февраля
11:25 20.02.2021 Источник: НГ-Online
Телерадиокомпания «Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс», который будет доступен у операторов кабельного и спутникового телевидения. Вещание нового телеканала начнется в День защитника Отечества, 23 февраля 2021.
Эфир будет сформирован из собственной документалистики и тематических блоков:"Загадки и тайны" - шпионские истории, громкие разоблачения, полученные из закрытых архивов и на секретных объектах, "Великая Отечественная" - летопись Великой Победы; "Оружие России" - эксклюзивные репортажи с закрытых военных объектов. Блок "Настоящие легенды" будет содержать истории из мира кино, армии, космоса и других областей, которые представят актеры Гарик Сукачев и Арарат Кещян, Андрей Бурковский и Борис Щербаков, Михаил Башкатов и Андрей Чернышов.
Зрители также смогут увидеть одни из самых зрелищных соревнований современности - Армейские международные игры - 2021.
Вера Цветкова
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