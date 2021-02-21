Тела двоих погибших при обрушении на фабрике в Норильске достали из под завалов - СК

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела двоих рабочих, обнаруженные после обрушения на Норильской обогатительной фабрике в Норильске, достали из под завалов. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Достали [тела погибших рабочих]", - сообщили в СК. Ранее ведомство сообщило об обнаружении тел.

О частичном обрушении галереи дробильного цеха на фабрике стало известно около 04:00 по местному времени. В этот момент в помещении находились восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, судьба двоих была неизвестна. Госпитализированы пять человек. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.

Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).