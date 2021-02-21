"Спутник V" начали применять в Черногории

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Черногории в домах престарелых. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Института общественного здоровья страны.

"Команда нашего института и поликлиники Котора поставили первую дозу вакцины в Черногории", - говорится в сообщении. Первым препарат ввели 66-летнему жителю дома престарелых в Рисане. Он призвал сограждан не бояться вакцинации и последовать его примеру.