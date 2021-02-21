"Спутник V" начали применять в Черногории
09:00 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Черногории в домах престарелых. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Института общественного здоровья страны.
"Команда нашего института и поликлиники Котора поставили первую дозу вакцины в Черногории", - говорится в сообщении. Первым препарат ввели 66-летнему жителю дома престарелых в Рисане. Он призвал сограждан не бояться вакцинации и последовать его примеру.
Новости
- 11:30 21.02.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 21 февраля, 2021
- 11:20 21.02.2021
- Прирост количества новых случаев заражения COVID-19 в Москве составил 0,17%
- 11:05 21.02.2021
- Мантуров рассказал о планах создания в России сверхзвукового пассажирского самолета
- 11:00 21.02.2021
- Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет
- 10:30 21.02.2021
- Тихановская: У нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими
- 10:21 21.02.2021
- США продолжают лидировать по числу смертей от COVID-19
- 09:50 21.02.2021
- "Событие Лашамп" могло повлиять на вымирание неандертальцев - ученые
- 09:30 21.02.2021
- Облачную и довольно теплую погоду предсказывают синоптики на 21 февраля в Москве
- 09:15 21.02.2021
- Загрязнение воздуха в Пекине превысило допустимые значения в 6 раз
- 21:00 20.02.2021
- МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители - проект приказа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать