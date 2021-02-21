Загрязнение воздуха в Пекине превысило допустимые значения в 6 раз

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концентрация мелких твердых частиц PM 10 ("Пи-эм 10") в некоторых районах Пекина превысила в воскресенье 300 микрограмм на кубический метр при максимально допустимой среднесуточной норме ВОЗ в 50 микрограмм на кубический метр. Об этом свидетельствуют данные Метеорологической службы китайской столицы.

По данным на 08:00 утра по местному времени (03:00 мск), концентрация PM 10 в некоторых районах Пекина достигла 303 микрограмма на кубический метр. Наибольшее загрязнение зафиксировано в районе Яньцин на северо-западе города. Значительное превышение нормы PM 10 также отмечено в районах Фаншань, Мэньгоутоу и Чанпин в западной части столицы.

PM 10 представляют собой твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм. Нынешнее загрязнение в Пекине метеорологи связывают с повышенной концентрацией пыли.