Загрязнение воздуха в Пекине превысило допустимые значения в 6 раз
09:15 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Концентрация мелких твердых частиц PM 10 ("Пи-эм 10") в некоторых районах Пекина превысила в воскресенье 300 микрограмм на кубический метр при максимально допустимой среднесуточной норме ВОЗ в 50 микрограмм на кубический метр. Об этом свидетельствуют данные Метеорологической службы китайской столицы.
По данным на 08:00 утра по местному времени (03:00 мск), концентрация PM 10 в некоторых районах Пекина достигла 303 микрограмма на кубический метр. Наибольшее загрязнение зафиксировано в районе Яньцин на северо-западе города. Значительное превышение нормы PM 10 также отмечено в районах Фаншань, Мэньгоутоу и Чанпин в западной части столицы.
PM 10 представляют собой твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм. Нынешнее загрязнение в Пекине метеорологи связывают с повышенной концентрацией пыли.
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