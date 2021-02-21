"Событие Лашамп" могло повлиять на вымирание неандертальцев - ученые
09:50 21.02.2021 Источник: Интерфакс
Около 42 тысяч лет назад Земля пережила смену магнитных полюсов, которая совпала с серьезными климатическими изменениями и массовыми вымираниями, считает Международная группа исследователей.
Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, над исследованием в составе группы под руководством ученых Университета Нового Южного Уэльса и Южно-Австралийского музея работал руководитель мегагранта СПбГУ, эксперт в области изучения солнечно-земных эффектов Евгений Розанов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Климатические изменения, произошедшие 42 тысячи лет назад, ученые называют событием Адамса, а последняя смена магнитных полюсов, произошедшая в середине ледникового периода - около 41-42 тысяч лет назад, - получила название событие Лашамп.
Ученым удалось выяснить, что тот период был связан с электрическими бурями и частыми полярными сияниями. Из-за миграции полюсов магнитное поле Земли во время события Адамса уменьшалось вплоть до 0-6 % от своей нынешней силы, что заметно ослабило земную защиту от космической радиации. Кроме того, в то время Солнце пережило несколько больших солнечных минимумов, что сделало защитный "экран" еще тоньше. В итоге ионизированный воздух, как отметили исследователи, практически "поджарил" озоновый слой и запустил волну изменения климата на всей планете.
"В статье высказывается предположение, что оно повлияло на вымирание неандертальцев и широкое распространение наскальной живописи в тот период. Возможно, отмечают ученые, новые условия окружающей среды заставили древних людей искать убежище именно в пещерах. Там первые рисунки сохранились, а на открытых поверхностях - разрушились, создавая впечатление, будто наскальная живопись внезапно возникла 42 000 лет назад", - говорится в пресс-релизе.
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