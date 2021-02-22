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НОВОСТИ

В ДР Конго при вооруженном нападении убит посол Италии

14:20 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Италии в ДР Конго Лука Аттанасио был убит в понедельник в результате вооруженного нападения на востоке страны. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

Как ранее сообщил конголезский новостной портал "Актюалитэ", нападение было совершено на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН в районе города Гома в провинции Северное Киву. Несколько машин попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников. Сообщалось, что в результате нападения был ранен один человек.

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