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Лукашенко: Осталось из 33 шесть-семь дорожных карт по интеграции с РФ

16:05 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительствам Белоруссии и России осталось доработать 6-7 дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договоренностями. Об этом сообщил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы, по-моему, 33 направления обозначили - эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол [Белоруссии в РФ Владимир] Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию", - отметил Лукашенко.

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