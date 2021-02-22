Новые санкции против России ЕС собирается ввести в течение недели

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение блогера Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, - сказал он. - Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю".