Правительство Японии призвали досрочно отменить режим ЧС - СМИ
10:00 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что на территории этих префектур планомерно снижается число новых случаев заражения, а также пациентов с тяжелыми симптомами инфицирования. По этой причине местные власти просят правительство досрочно отменить режим ЧС к 28 февраля.
Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в десяти префектурах страны до 7 марта. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. В общей сложности в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии.
По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 427 тыс., зафиксировано 7,5 тыс. летальных исходов.
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