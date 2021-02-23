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Кибератаке из зарубежных стран подверглась компьютерная инфраструктура МВД Грузии

13:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компьютерная инфраструктура грузинского МВД подверглась кибератаке из зарубежных стран, однако специалисты сумели ее отразить. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

"23 февраля из разных стран осуществилась кибератака на компьютерную инфраструктуру Министерства внутренних дел Грузии. В результате оперативных действий соответствующего подразделения МВД атаку удалось остановить", - говорится в заявлении.

В связи со случившимся МВД возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему".

Ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" распространила заявление, в котором говорится, что и ее компьютеры подверглись кибератаке. Атаки хакеров на властные структуры происходят на фоне ареста депутата, главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

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