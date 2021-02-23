Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

13:50

Фото Константина Семенца



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Краснознаменске поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В мероприятии приняли участие командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения Андрей Вышинский и заслуженный артист РФ Денис Майданов.

«Очень приятно быть здесь - в городе славных традиций. В военных городках этот праздник - семейный. Я хочу поблагодарить наших офицеров за высокие показатели, достойное служение. Хочу сказать слова благодарности всем, кто вас поддерживает, жен, которые обеспечивают тыл, - сказал губернатор. - От всей души желаю вам здоровья, успехов в службе, чтобы всегда был мир, всегда дома вас ждали, а дети, которых вы воспитываете, радовали и брали с вас пример».

Торжественное мероприятие прошло в обновленном Доме офицеров, где был проведен первый за десятки лет капремонт. В 2013 году здание передано от Министерства обороны в муниципальную собственность. После ремонта здесь смогут заниматься в 3-5 раз больше человек, чем раньше – порядка 1,5 тыс. Тут работают театральные, хореографические, вокальные студии, всего более 20 секций и кружков.

«Разрешите сказать слова благодарности вам за постоянное внимание и заботу к военнослужащим и семьям. За экономическую поддержку городу Краснознаменск. Без вашего участия мы бы сегодня не были в этом обновленном Доме офицеров, - сказал Андрей Вышинский, обращаясь к губернатору. - Уважаемые ветераны, товарищи генералы, офицеры! От имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующего космическими войсками, поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества! Это всенародный праздник, который объединил всех, кто выбрал своей судьбой ратную службу».

В Доме офицеров разместились также экспозиции Городского музея, клуб «Активное долголетие» и Дом Юнармии, в котором будут заниматься около 240 ребят 8-19 лет.

«С нетерпением ждали открытия Дома офицеров. Тут очень красивый концертный зал, будем приходить сюда на праздники. Очень рады, что в нем есть кружки для детей», - поделилась военнослужащая Татьяна Чернова.